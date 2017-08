XALIMANEWS – Serigne Assane Mbacké et Mor Lô peuvent enfin humer l’air de la liberté. Ils ont été relaxés au bénéfice du doute, ce jeudi.

Arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour destruction de biens publics, incitation à la révolte et voie de fait, à la suite du saccage des 147 bureaux de vote à Touba le 30 juillet dernier, Serigne Assane Mbacké et Mor Lô avaient nié les faits au cours de leur procès jeudi dernier, rapporte Seneweb.

Ainsi, le procureur Moussa Gueye avait requis la relaxe au bénéfice du doute. Une décision qu’à finalement suivi ce matin, le président du tribunal de grande instance de Diourbel, Mbaye Pouye, en prononçant leur relaxe au bénéfice du doute.