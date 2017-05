Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Le patron de la Nouvelle vision de l’automobile (Nva), Daouda Mbow, va bientôt humer l’air de la liberté. En effet, La Chambre d’accusation de la Cour d’Appel lui a accordé la liberté provisoire.

Cependant, il reste sous contrôle judiciaire, selon nos sources. Ainsi chaque mois, Daouda Mbow devra se présenter au bureau du juge pour marquer sa présence sur le territoire national qu’il n’a pas le droit de quitter sans l’autorisation du magistrat instructeur.

Pour rappel, le patron de la Nva a été inculpé le 13 avril dernier. Il est poursuivi pour trafic international de véhicules présumé. L’affaire porte sur 8 voitures de luxe et 11 motos volées en Europe et retrouvées à son domicile et au niveau de son parking. Il nie les faits qui lui sont reprochés.