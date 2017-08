XALIMANEWS- Après la condamnation puis l’exil au Qatar du fils de l’ancien chef de l’Etat, Karim Wade, l’affaire de la traque des biens mal acquis se poursuit dans un autre angle. En effet, les avocats de l’Etat, las d’attendre le paiement de l’intégralité de leurs honoraires, ont décidé de se faire entendre et demande à l’Etat de respecter la signature apposé sur la convention signée avec les différentes parties.

Il s’agit de Me Félix Sow, Me Bassirou Ngom, Me El Hadji Diouf, Me Yérim Thiam, Me Aly Fall, Me Bitèye, Me Moustapha Mbaye, Me Simon Ndiaye, Me Souleymane Macodou Fall et Me William Bourdon.

Les robes noires précisent que, malgré les nombreux rappels, L’Etat tarde à passer à la caisse. Alors qu’il clame à tout va avoir recouvert 60 milliards de francs Cfa dans le cadre de la procédure. Et récemment, indiquent-ils l’Etat a procédé à la vente des appartements d’Eden Rock appartenant à Bibo Bourgi, condamné dans cette affaire à payer une amende de plusieurs milliards. ????