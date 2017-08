Affaire Kémy Séba

Le Forum du Justiciable dans sa mission de veille et d’alerte rappelle aux citoyens sénégalais que le fait de brûler ou de détruire volontairement un billet de banque est un acte constitutif de délit. Un délit poursuivi et muni par l’article 411 du code pénal sénégalais d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans.

Alors, le Forum du Justiciable sans vouloir remettre en cause la volonté des partisans de la lutte contre le franc CFA invite les sénégalais et ceux qui souhaiteront manifester leurs soutiens à Kémy Séba de le faire sans brûler un billet de banque. Et par la même occasion, le Forum du justiciable sollicite la clémence et l’indulgence de la justice à l’égard de Kémy qui certainement a compris la portée de son acte.

Fait à Dakar le 26 Août 2017