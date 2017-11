Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’opposition parlementaire ne va pas baisser les bras. Elle compte saisir le conseil constitutionnel sur le coup de force orchestré par la majorité parlementaire pour la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall.

Si on en croit Cheikh Bamba, le combat n’est pas encore finit. Les députés de l’opposition comptent saisir le Conseil Constitutionnel pour faire respecter les droits de Khalifa Sall.

«Nous allons porter cette question devant le conseil constitutionnel et ensuite internationaliser ce combat. Tout au long de la procédure, Khalifa Sall a vu ses droits piétinés. On a d’abord nié son immunité parlementaire, pour revenir par la porte dérobée, la reconnaitre, le maintenir en prison, l’empêcher de se présenter ici à l’assemblée pour se défendre. Toute l’instruction est truffée d’irrégularité et d’anomalies. Ce n’est pas juste, ce n’est pas sérieux », a-t-il déclaré.