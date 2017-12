Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Toujours dans la dynamique de faire libéré le député-maire Khalifa Sall, une délégation de députés de l’opposition a rendu visite, hier dans l’après-midi, au représentant-résident de l’Union européenne, Gilles Hervio. L’objectif de cette rencontre était d’exposer au diplomate la situation de leur collègue Khalifa Sall, maintenu en détention malgré son élection comme député, pour des accusations de détournement de fonds.

Les parlementaires concernés ont aussi pointé les violations supposées des droits du maire de Dakar et promettent de faire le tour des autres représentations diplomatiques pour porter le même discours, révèle l’As. Qui précise que la délégation de l’opposition était composée, de députés du groupe Liberté et Démocratie, formé autour du Pds, et de non-inscrits.