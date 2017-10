Les partisans de Me Wade ne digèrent pas les accusations de Jean Paul Dias contre leur mentor, sur l’affaire Khalifa Sall. Me Madické Niang a profité de la session unique ordinaire de l’Assemblée nationale, hier, pour recadrer les détracteurs du «pape du Sopi» accusé d’avoir sacrifié la tête de liste de Manko Taxawu Senegaal, en refusant de siéger et de prendre part aux travaux d’installation de la 13e législature.

Selon Madické Niang, dont les propos sont rapporté par Enquête, ceux qui soutiennent qu’Abdoulaye Wade aurait pu « sauver » Khalifa Sall, racontent des contre-vérités. Le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » répondait ainsi aux accusateurs de Wade dont Jean Paul Dias. Ce dernier, dans un communiqué d’avant-hier, a fustigé la position d’Abdoulaye Wade dans l’affaire Khalifa Sall.

Pour Jean Paul Dias, l’ancien président aurait pu profiter de sa casquette de doyen d’âge pour bloquer les travaux d’installation de la 13e législature et exiger la présence du maire Dakar. Ce que rejette en bloc Me Madické Niang.

« Le président Wade n’avait nullement prévu de siéger à l’Assemblée nationale. Il avait dit aux Sénégalais: ‘Je ne veux rien . Tout ce que je veux, c’est engager le combat avec l’opposition, soutenir l’opposition et faire de sorte que l’opposition puisse triompher’. C’est pourquoi, logiquement, après qu’il a été élu, il a eu à prendre la décision de démissionner. Quelqu’un a dit que cette démission était irrecevable. Non du tout. La démission s’est faite dans les normes. Cet argument d’irrecevabilité ne tient pas la route. La démission a été lue et présentée à l’Assemblée nationale lors de la séance d’ouverture. », a défendu le député libéral, Madické Niang.

senenews.com