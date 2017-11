L’affaire Tariq Ramadan, le prédicateur musulman accusé de viol suscite plusieurs commentaires et malheureusement de dérives. Et le plus déroutant et dégoutant aussi est que c’est le journal satirique qui avait à travers une caricature froissé des millions de musulmans qui remet ça !

Oui, Charlie Hebdo a encore à travers une caricature tenu des propos qui suscitent des colères et condamnations. Ils ont montré l’accusé (un présumé innocent jusqu’à sa condamnation) en pleine érection disant « je suis le sixième pilier de l’islam » ! Une caricature très choquante que nous laissons à votre appréciation.

Horizon Sans Frontières, lien de concorde entre les peuples, condamne avec la plus grande fermeté cette publication de Charlie Hebdo sur l’affaire Tariq Ramadan.

C’est une grosse insulte à l’islam et à la Hummah islamique.

Nous exhortons la France, l’UE et les Nations-Unies à prendre des mesures idoines pour plus de respect aux musulmans.

On doit recadrer le débat sur la liberté de la presse et la France ne devrait nullement autoriser une telle publication sur son sol ne serait-ce que pour apaiser un climat social déjà très tendu.

Trop, c’est Trop, Basta y

Boubacar Séye

Chercheur en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans frontiéres