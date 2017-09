XALIMANEWS-Le contentieux qui oppose l’administration de l’établissement Yavuz Selim et l’Etat du Sénégal est apparemment loin de connaître son épilogue. Pour cause, les familles religieuses se sont réunies, ce jeudi, autour d’un rassemblement pour se pencher sur le cas et intercéder en faveur de l’administration turque, basée à Dakar et qui s’est vu retirer la gestion de l’école. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, fils du Khalife général des Tidianes, un représentant du Khalife général des mourides, Ahmed Saloum Dieng, quelque 200 imams, parents d’élèves et enseignants se sont rencontrés afin de trouver la solution qui éviterait la fermeture de l’établissement.

“C’est une épreuve qui nous touche, qui touche notre société, et nous demandons à l’Etat de savoir raison garder au risque de sacrifier la scolarité de plusieurs élèves qui sont nos enfants”, a déclaré Ahmed Tidiane Sy qui appelle ainsi à tempérer les choses et demande à l’Etat duSénégal de revoir sa position pour faire valoir l’intérêt général.

“Il faut revoir un peu en arrière et considérer tout ce que cet établissement compte comme élèves ayant reçu un bon enseignement et qui risquent de ne même pas se retrouver dans un autre mode d’enseignement. Nous ne croyons qu’à la vérité et à la connaissance et nous le faisons valoir’’’, dit-il en soutenant que la dermeture de l’école bafouerait ainsi l’intérêt général.

“Nous ne sommes pas des activistes pour battre le macadam, pour dénoncer cet état de fait que nous trouvons irréalliste et intolérable dans un Etat souverain et de droit ne devant subir aucune pression extérieure’’, a soutenu le fils du Khalife des tidianes.

Par ailleurs, Ahmed Saloum Dieng, représentant du Khalife général des mourides soutient qu’il est de la responsabilité de l’Etat de considérer la grande contribution de l’administration turque dans l’enseignement sénégalais à travers les établissements Yavuz Selim. “Les responsables de cet établissement que nous côtoyons depuis plus de 15 ans ont imprimé au Sénégal un nouveau type d’enseignement basé sur la performance et les résultats, et nous ne comprenons pas qu’au prix d’intérêts inavoués, l’Etat veuille fermer cette école’’, Renchérit-il en rappelant plus de 200 élèves, issus de familles démunies et qui bénéficient de bourses entières octroyés par les responsables de l’école pour un bon enseignement, sont internés au niveau des établissemnts Yavuz Selim.