En ces temps de récompenses des personnes ayant marqué l’année qui se ferme, 2017, et de manière positive, c’est donc un Prince, puisque son nom Nana, en langue Ashanti, désigne ses racines princières, qui raffle la mise en tenant devant un jeune et arrogant mini-Macron, Président de France, le discours que toute l’Afrique digne attendait d’entendre. Oui l’Afrique est un continent riche et elle ne doit pas compter sur les surplus budgétaires d‘autres régions du monde, comme l’Europe, pour résoudre ses defis dans divers domaines, notamment ceux de la santé ou de l’éducation.Et il est inacceptable qu’elle continue de faire moins bien que l’Asie ou des pays qui rivalisent avec les meilleurs au monde etaient moins bien lotis que ceux d’Afrique, il y a 60 ans, à l’aube des indépendances africaines.

Je ne suis pas surpris mais ébloui par la puissance, la pertinence et la portee du discours tenu par Akudu-Addo devant un Macron passablement écrasé, remis à sa place. Quiconque a visité la capitale Ghaneenne, Accra, n’a pu manquer de voir cette statue géante projetant cina figures, dont celle, bien sûr, de Nkwameh Nkrumah, mais aussi celle du père de lactuel President Ghaneen. La statue domine l’une des plus fréquentées artères de la ville.

C’est dire que nul ne doit être étonné du culot, du courage et dé la clarté du propos de cet avocat capable de s’exprimer dans un français aussi chatie qu’il maîtrise le Queen’s English, et dont les plaidoiries de Paris à Londres, Accra et ailleurs ont fait tonner sa voix de barriton, voix de stentor captivante et convaincante.

Quand je l’ai vu s’exprimer avec détermination le jour de sa prise de fonctions il y a à peine quelques-mois, je savais qu’une étoile était nee. Articulant sa vision progressiste et developpementale, il ne craignit pas d’être proche de la suffocation au point qu’on dut lui amèner un verre d’eau qu’il ingurgita pour aussitôt continuer malgré ses toussotements.

Il avait, il est vrai, longtemps attendu avant d’être la à ce podium, à 72ans, à un âge où la retraite a longtemps frappe à la porte.

Taille courte, les yeux cerclés d’eternelles lunettes, fines, visage carre, comme ses épaules, sur un corps noiratre comme celui de ses parents du même groupe ethnique, les Akan, qui se retrouvent de Kumasi, au Ghana, jusqu‘a Yamoussoukro, en Cote d’Ivoire, il a le meme titre princier Nana que celui qu’on affublait naguère au défunt Houphouet-Boigny, légendaire President de la Cote d’Ivoire.

Avant qu’il ne finisse par accéder à la magistrature suprême, en battant en décembre dernier, sous la bannière du parti patriotique national (npp), le président sortant, John Dramani Mahama du congrès national démocratique (ndc), peu étaient ceux qui pensaient qu’il deviendrait un jour ce lointain successeur de son père qu’il est maintenant.

Cest la le signe que nous avons affaire à un homme déterminé, sachant ce qu’il veut.

L’Afrique, orpheline de leadership qualitatif, vient, elle , de trouver l’avocat credible, competent, conscient et courageux qu’elle cherchait en vain. Il ne reste qu’à partager les termes de références et à aligner les énergies jusqu’ici laissées en somnolence sinon jetées dans les routes de l’aventure: Le temps de l’Afrique est venu. Le moment pour les vrais leaders, qui ne sont pas des vendus, rapaces financiers, acolytes des impérialistes, de se faire voir. Car à l’ère de la techtonique des plaques, nul ne peut plus éteindre les valeurs sûres. Macron en était réduit à soupirer, un tantinet dépassé: voilà je vous l’avais dit les nouveaux leaders arrivent en Afrique.

Il n’a encore rien vu: c’est sur tous les fronts que la vraie Afrique va surprendre le monde. Quand elle s’éveille, le monde a intérêt à prendre note.

Medawassi, merci en langue ghanéenne, Preaident Akufu-Addo, celui que, pour ma part, je désigne personnalite africaine de l’annee 2017 ! Au moins parce qu’il fait renaître l’espoir perdu d’un leadership qualitatif, charismatique, transactionnel et transformationnel sur un continent, le notre, qui en a si besoin au moment où les cieux lui offrent tous les clignotants positifs pour son affirmation sur la scene mondiale. Nous veillerons à ce qu’en vos paroles soient en concordance avec vos actions : pour qu’un leadership éclate, projetant des talents provenant de tous les secteurs, fassent aussi leur apparition pour tenir haut le drapeau du renouveau africain.

Ps: J’ai fait la connaissance de Akufu-Addo lors d’une conference à Chatham-House à Londres, il y a plus de dix ans. Posant une question au président d’alors du Ghana, John Kufuor, qui m’interpella par un bruyant “mi pachoo”, mon ami, je fus surpris de voir cet homme en costume 3 pièces à l’ancienne, présent dans la salle, me souffler a l’oreille: c’est vous Adama. C’était Akufu-Addo. Son surgissement au firmament de l’Afrique me fait d’autant plus plaisir que je sais qu’il y a la du gravitas, de la substance. La preuve, vous avez été si nombreux à saluer son discours quand je l’ai posté hier. Même de grands patrons de l’Union européenne, des diplomates africains de haut vol, des universitaires, des amis de toutes classes n’ayant jamais réagi à un post ont tenu à le faire cette fois-ci. Un tsunami.