Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : La rencontre Afrique du sud Sénégal de ce soir se déroulera sans nul doute dans un climat tendu aux allures de revanche des deux cotés

Ce sera à 17 heures GMT que les lions de la Téranga vont en découdre avec les Bafana bafana. Cette rencontre est particulière dans la mesure où les deux équipes rejouent le match de la deuxième journée qui s’était soldé sur la victoire de l’équipe hôte. Au lendemain l‘équipe du Sénégal avait contesté la victoire de cette dernière et avait saisi la FIFA pour contestation de certaines décisions de l’arbitre Ghanéen LAMPTEY notamment sur le penalty sifflé pour une main totalement imaginaire de Koulibaly. La FIFA par la suite avait publié une décision rare en football qui était de rejouer purement et simplement le match car « l’arbitre de par certaines de ses décisions avait porté préjudice à l’équipe du Sénégal».

C’est dire qu’aujourd’hui la nation arc-en-ciel est plus que déterminée à battre la formation amenée par Aliou CISSE pour prouver qu’ils sont meilleurs sans même les prétendues erreurs dont ils auraient pu bénéficier. Du coté Sénégalais l’on défend toujours que les lions de la Téranga sont de loin plus forts que les sud-africains et que sans les erreurs manifestes de l’arbitrage leur équipe allait se défaire facilement du pays hôte.

Le Sénégal (8 pts +4), n’a besoin que de deux petits points pour composter son ticket pour Russie 2018. La bande à Sadio Mané peut résumer les deux manches en une seule en cas de succès. Et faire de la rencontre du 14 novembre prochain à Dakar, comptant pour la 6e et dernière journée, une simple formalité.

Les dés sont alors jetés et on saura d’ici quelques heures, entre les deux formations qui est la meilleure.