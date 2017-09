Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – L’Afrobasket masculin a bouclé sa phase de poule dimanche à Dakar et à Rades. Au sortir de cette première partie, les « lions » du basket terminent avec trois victoires en autant de matches. Certes il y a des étiquettes tenaces, mais il y a aussi des statistiques qui ne trompent pas et celles que dépeigne le tableau des « lions » révèlent un turn over totale. Le Sélectionneur Porfirio Fisac de Diego a fait usage de ses 12 joueurs convoqués. Tour d’horizon du bilan de l’équipe.

Meneur (2)

Statistiques cumulés (101 min, 3 rebonds, 26 passes décisives)

Pour l’Afrobasket 2017, le sélectionneur national Porfirio Fisac de Diego a du faire avec ses meneurs. Ce secteur composé de deux éléments que sont Thierno Ibrahima Niang (50 min, 14 points, 1 rebond, 12 passes décisives) et Clévin Hannah (51 min, 14 points, 2 rebonds, 14 passes décisives) ont été d’un apport considérable. Au regard des statistiques, ces deux joueurs se valent avec 14 points chacun, meme si Hannah avec un temps de jeu plus conséquent (51 mn) contre (50 mn) passe devant avec 14 passes décisives contre 12 pour Thierno Niang.

Arrières (2)

Statistiques cumulés (114 min, 37 points, 15 rebonds, 9 passes décisives)

C’est l’autre secteur clé du dispositif du sélectionneur Porfirio Fisac. Là où se prépare la défense de la raquette. Et l’expérimenté Antoine Mendy de surcroit joueur le plus utilisé de l’effectif (63 min 23 points, 10 rebonds, 5 passes décisives) devant Gorgui Sy Dieng (61 min) et Mouhamed Faye (61 min) en a été la clé de voute. Louis Adams avec sa deuxième participation à l’Afrobasket a aussi pleinement joué sa contribution avec (51 min, 14 points, 5 rebonds, 4 passes décisives).

Ailiers (4)

Statistiques cumulés (184 min, 32 rebonds, 85 points)

Avec 85 points marqués dans la phase des poules de l’Afrobasket. Les ailiers ont été aussi d’un apport considérable dans le parcours de l’équipe sénégalaise. Au nombre de quatre joueurs, ils ont été décisif comme à l’image de Mouhamed Faye et Djibril Thiam qui font un retour remarquable dans l’effectif après leurs déboires avec l’ancien sélectionneur Cheikh Sarr. Ce secteur est composé de Maurice Ndour (24 min, 6 rebonds, 17 points. Nb 2 matches), de Maléye Ndoye (52 min, 9 rebonds, 14 points), de Djibril Thiam (47 min, 8 rebonds, 24 points) de Mouhamed Faye (61 min, 9 rebonds, 30 points).

Pivots (4)

Statistiques cumulés (189 min, 59 rebonds, 100 points)

C’était le maillon fort de l’équipe sénégalaise. Le temps d’une compétition, les pivots en l’occurrence Gorgui Sy Dieng (61 min, 14 rebonds, 44 points), Cheikh Mbodj (58 min, 14 rebonds, 23 points), Hamady Ndiaye (27 min, 14 rebonds, 7 points) et Youssoupha Ndoye (43 min, 17 rebonds, 26 points) ont été incontestablement la locomotive de l’équipe sénégalaise. En ayant le plus gros pourcentage de points marqués (100) et de rebonds pris (59).

Source: Sport221.COM