XALIMANEWS- A l’issue de la rencontre perdu par le Cameroun devant le Mali (69-35) mercredi, le sélectionneur Camerounais Guy Moudio a exprimé toute sa satisfaction de retrouver l’équipe du Sénégal à l’étape des quarts. Pour lui, cette confrontation est l’occasion donnée à ses joueuses de prendre leur revanche sur le Sénégal après la défaite concédée en finale de l’Afrobasket 2015 (81-66). Il l’a dit en conférence de presse d’après match sur un ton à la limite offensante « J’ai voulu retrouver le Sénégal et je suis très fier de rencontrer à nouveau cette équipe. Cette une occasion donnée et on va la saisir pour prendre notre revanche.

Cette équipe nous a fait très mal chez nous » a-t-il déclaré. Interpellé sur les propos de Guy Moudio, le sélectionneur Sénégalais Moustapha Gaye a manifesté tout son mépris à l’égard de son collègue Camerounais. Pour lui, ces propos n’engagent que son auteur « Les propos de l’entraineur Camerounais ne concernent que lui-même. C’est son avis. S’il nous attend ce n’est pas grave. On verra sur le terrain. De toutes les façons, on vient jouer un match de quart de finale qui est décisif pour nous ». Le Sélectionneur Moustapha Gaye s’exprimait aujourd’hui au stade du 26 mars. Lieu où son équipe préparait la rencontre décisive de demain.

Source Sport221.com