Le Sénégal s’est qualifié en quart de finale de l’Afrobasket, grâce son deuxième succès, 87-52, ce samedi, devant l’Egypte, en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules de l’Afrobasket masculin (8-16 septembre).

A la mi-temps, les Lions menaient 47 à 20.

Vendredi, les Lions avaient surclassé l’équipe d’Afrique du Sud par 83 points à 44. Le même jour, l’Egypte avait battu le Mozambique qui a enregistré sa première victoire en battant, 67-61, l’Afrique du Sud, ce samedi.

Les 4 équipes partagent la poule D de l’Afrobasket co-organisé par le Sénégal et la Tunisie.

Les matchs de la poule B (Centrafrique, le Maroc, Angola et Ouganda) se jouent également à Dakar.

Les matchs des poules A et C se jouent à Tunis, la capitale de la Tunisie, où se tiendront les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la compétition.

aps.sn