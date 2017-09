Tweet on Twitter

Le Sénégal a remporté, ce dimanche, son troisième succès, en battant, 80-49, le Mozambique, en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules de l’Afrobasket masculin (8-16 septembre).

A la mi-temps, l’écart était de 20 points (38-18) en faveur du Sénégal.

Les Lions ont survolé la poule D, en enregistrant trois victoires en autant de sorties. Ils terminent à la première place devant l’Egypte.

En quart de finale, les Lions vont rencontrer l’Angola ou la Centrafique. Ces deux équipes jouent à 20h30.

L’Egypte, deuxième de la poule D, sera opposée au Maroc qui a enregistré sa troisième victoire en autant de sorties, en battant, 79-70, l’Ouganda.

Les matchs de la poule B (Centrafrique, Maroc, Angola et Ouganda) se jouent également à Dakar.

Les matchs des poules A et C se jouent à Tunis, la capitale de la Tunisie, où se tiendront les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la compétition.