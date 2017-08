Tweet on Twitter

XALIMANEWS- L’ancien directeur général de Ahs, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, limogé dernièrement par le ministre Maimouna Ndoye Seck, a quitté définitivement la boite. Redevenu simple employé après son limogeage, il a préféré démissionner de Ahs, après avoir signé le document de la passation de service avec son successeur.

Aujourd’hui (Ndlr hier Mardi), c’est moi qui ait appelé pour demander l’heure de la passation de service et ils m’ont dit 10h. Je suis venu à l’heure et il n’y a personne. J’ai attendu jusqu’à midi pour qu’on démarre enfin et avec une violation des procédures», explique l’ex Dg Cheikh Ndiaye.

Avant de poursuivre : «Je fais confiance à mes compétence et je remercie le chef de l’Etat, Macky Sall, pour la confiance qu’il a en moi. J’aspire à faire autre chose. Je n’ai aucun problème avec la ministre Maimouna Ndoye Seck que je considère comme une sœur. C’est vrai que parfois nous avons des divergences sur des points de vue. Ce qui est dans le cadre normal des choses. Je suis le premier à demander la création d’une seule socité d’assistance pour que l’Etat y gagne ».

Source L’Obs