Un gros ouf de soulagement pour les passagers qui étaient dans l’angoisse depuis 24 heures, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur du pays. Les aiguilleurs du ciel, qui étaient en grève depuis la nuit du jeudi, ont décidé de suspendre leur mot d’ordre de grève à l’Aibd, après avoir eu des discussions avec le Premier ministre sénégalais, Mouhamed Boun Abdallah dionne

«Nous avons décidé de suspendre le mot d’ordre de grève, qui devait être renouvelé. Sur instruction du Premier ministre, on a décidé de suspendre et de donner le temps à l‘Etat du Sénégal de prendre langue avec l’Asecna dans le seul but de mettre les contrôleurs aériens dans de meilleures conditions pour continuer à assurer la sécurité de la navigation aérienne», a indiqué Mame Alioune Sene, Président des contrôleurs aériens du Sénégal