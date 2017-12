Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Teyliom Logistics qui n’a pas terminé dans les délais, le Cargo village de l’aéroport de Diass, traite du Fret à l’import à titre provisoire, dans des bâches installées à proximité du Cargo Terminal de l’aéroport international Blaise Diagne. «C’est juste une version temporaire», clarifie Saber Djandoubi, responsable de Swissport. «Nous avons installé quatre conteneurs pour conserver des médicaments destinés à l’import, avec des températures normales (18°-2°-15,25°…)», fait savoir toujours Swissport dans les colonnes du journal l’Obs.

Nelly Ndiaye, Directrice générale de Teyliom Logistics, de préciser que les travaux du Village Cargo seront achevés d’ici à la fin du mois de janvier 2018. «Nous ne cachons rien et tout se fait dans les règles de l’art. Nous devons jouer notre rôle de leader.

Parce qu’il y aura un seul Cargo village à Aibd. Et pour ce qui est des superficies, nous avons reçu un courrier de l’Union des acteurs du Fret (Uaf) qui nous a demandé des dimensions de 10 mètres carrés et autres, à raison de 10 000 FCFA, le mètre carré», explique Nelly Ndiaye.

Saber Djandoubi de trancher que Swissport sert de support opérationnel à Teyliom Logistics, avant de préciser qu’ils (swissport-Teyliom) «ne font pas de handling et n’ont pas également le droit d’aller sur la piste». D’ailleurs, Teyliom-Logistics renseigne avoir traité dans ses abris provisoires du Fret dès le 7 décembre (ouverture de l’aéroport), pour Air France, Royal Air Maroc, Air Burkina, La Poste, Emirates, Sn Brussels…, dans le respect du process Import des compagnies aériennes, a indiqué le journal.