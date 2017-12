Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Selon Jeune Afrique, certaines compagnies aériennes menacent de ne pas atterrir à l’AIBD. Parmi lesquels, Air France.

En réalité, à moins d’une semaine de l’inauguration de ce nouvel aéroport, la nouvelle société chargée de l’assistance au sol, Assistance Aide Services (2AS) n’avait toujours pas obtenu toutes ses certifications. Par ailleurs, les critiques fusent au sujet du terminal cargo -jugé trop petit- d’autant qu’il ne sera pas achevé le 7 décembre 2017 (date de l’inauguration). Compte non tenu des autres désagréments, allusion faite à l’éloignement de cet aéroport de la capitale sénégalaise et le coût du transport est jugé trop cher en sus, dans un courrier adressé le 9 novembre au Ministre des Transports, Maïmouna Ndoye Seck, Alexandre de Juniac, qui n’est autre que le Directeur de l’Association du Transport Aérien International (IATA), a fait part aux autorités sénégalaises de ses craintes concernant, notamment, les difficultés d’approvisionnement en kérosène, déplorant le manque d’informations concernant le nouvel aéroport. Et au 28 novembre, les compagnies aériennes n’avaient toujours pas été autorisées à inspecter les installations de ravitaillement.