XALIMANEWS : La nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA ne pourra effectuer ses vols commerciaux à partir du 7 décembre prochain, journée internationale de l’aviation civile coïncidant avec l’inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne. Comme convenu dans le programme des futurs pilotes à Toulouse pour être à la barre des Atr 72-600, un des deux pilotes qui devaient partir hier dimanche, à Toulouse a claqué la porte à la dernière minute.

Le motif évoque est selon L’Observateur de ce lundi est l’exigence d’une proposition de salaire avec toutes les charges sociales avant de signer le contrat à durée déterminée au retour avec des résultats positifs.

Finalement, c’est un seul pilote qui sera demain à Toulouse pour former un binôme avec un autre pilote qui n’est pas d’Air Sénégal Sa. Pour la simple et bonne raison que l’autre sur qui Philippe Bohn avait jeté son dévolu pour remplacer le pilote à la dernière minute a des restrictions sur sa licence étrangère. Il lui est interdit de voler à bord des compagnies régulières. Il faudra donc qu’on lève cette restriction d’un pays outre atlantique pour qu’il puisse aller se former à Toulouse.