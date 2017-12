XALIMANEWS : Face aux députés ce lundi, la matinée d’Aly Ngouille Ndiaye est loin d’être terminé. Après Cheikh Bamba Dièye, c’est au tour d’Aissata Tall Sall d’étayer son cahier de charge.

Dans son allocution, le leader du mouvement « Osez l’avenir », s’est exprimé en ces termes : « Monsieur le ministre de l’Intérieur, j’avais dit de vous en commission technique des lois que vous êtes le ministre qui incarne le mieux la République. Je voudrais vous dire en séance publique que vous devez être le ministre qui incarne le mieux la démocratie. Or la démocratie, c’est la mise en jeu de trois acteurs : C’est d’abord les acteurs politiques que nous sommes qui acceptent et qui jouent le jeu. Le deuxième acteur, c’est le peuple qui, par sa maturité, comprend le jeu et accepte quand ce jeu-là est sanctionné. Je crois que le peuple sénégalais est assez mûr et les acteurs politiques suffisamment responsables. Alors, le troisième acteur, c’est vous c’est-à-dire la République, je voudrais dire plus précisément l’Etat par une organisation et un respect scrupuleux des règles au-dessus de tout soupçon. Or, on l’a constaté, pour les élections dernières, nous avons failli à plusieurs niveaux ».

Poursuivant, Aïssata Tall Sall a réclamé des « garanties » quant au fichier électoral…