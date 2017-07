XALIMANEWS : Aissata Tall Sall : «Nous, quand on dit une chose, on a le courage de l’écrire et de l’imprimer. Pour que chacun lise, comprenne et fasse un choix. Quand Benno Bokk Yakaar viendra vous voir, ils n’ont qu’à vous donner un comme ça. Et vous verrez ce que Benno Bokk Yakaar vous propose. Si c’est de faire réélire Macky Sall en 2019, renvoyez-les chez eux, parce que ça, ce n’est pas un programme pour l’Assemblée nationale. »