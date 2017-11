Tweet on Twitter

Aissata Tall Sall : «Si Khalifa Sall est en prison, pourquoi va-t-on nous demander de se livrer à un jeu d’idiot»

XALIMANEWS : L’honorable député Aissata Tall Sall ne digère pas l’attitude de Moustapha Niasse et de sa bande sur la procédure de levée de l’immunité parlementaire du maire de Dakar actuellement en détention.

«Je veux savoir comment le parquet peut demander la levée de l’immunité parlementaire de quelqu’un qui est en prison et de quelle immunité il s’agit. On nous demande de délibérer sur un fait négatif. Ils refusent de libérer Khalifa Sall et nous demande de lever son immunité. Mais, l’immunité n’a de sens que si la personne est libre. Si Khalifa est en prison pourquoi va-t-on nous demander de se livrer à un jeu d’idiot», dit-elle.