La Bataille des investitures fait rage même outre atlantique, cependant nous sénégalais exigeons que la qualification intellectuelle et le parcours d’un député soient de mise pour une assemblée nationale productive et utile. Cette exigence doit devenir une donnée fondamentale dans une démocratie qui aspire à l’émergence. A cet égard après avoir fait une compilation des candidatures potentielles en Amérique nous pensons sincèrement qu’une responsable politique comme Aissatou Ndao dispose des qualifications requises pour représenter dignement la diaspora à l’hémicycle.

En effet avec un M.B.A. en Commerce International, un Bachelor en Communication des Entreprises, un Associate en Administration des Affaires et un Associate en Art des Media, Aissatou assure 10 ans de vie professionnelle à Wall Street ; Wire Operator/sales Assistant à Janney Montgomery Scott et Associate International Sales Trader à Société Générale Cowen Securities. Aissatou est aussi fondatrice et Managing Director d’une société d’Import Export Aysa LLC qui opère entre les Etats Unis, l’Europe, l’Asie, le Moyen Orient et l’Afrique.

Aissatou a vécu plus de 23 ans dans la communauté sénégalaise à New York ce qui lui permet de connaitre les soucis, les demandes et les souhaits de la diaspora. Avec un militantisme républicain, Aissatou a une bonne connaissance des politiques publiques ainsi qu’une large audience à la Radio APR NY. Deux fois par semaine, Aissatou et ses camarades de la section Manhattan rendent visible les réalisations du Président Macky Sall et ses différents gouvernements, défendent et vulgarisent les positions de L’Alliance Pour la République et de Benno Bokk Yakaar. En Plus de son engagement aux Etats Unis, Aissatou a une forte base politique au Saloum et particulièrement à Kaolack.

Investir Aissatou Ndao, sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la diaspora département Amérique & Océanie, est un acte républicain pour une assemblée nationale productive.

Boubacar Toure

Avec Le cercle des amis de Aissatou Ndao

Aissatoundao.com