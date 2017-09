XALIMANEWS – La star du hip-hop, Akon, s’en est vivement pris aux dirigeants africains qui »négligent leur population et ne se préoccupent que de leurs propres intérêts.

Dans une interview accordée à l’émission musicale « C’est le moment » sur BBC Afrique, la star américaine d’origine sénégalaise a estimé que beaucoup de dirigeants font trop dans la politique et ils ne comprennent pas les besoins de la jeunesse. Pour Akon, ces leaders sont davantage préoccupés par la manière dont ils arrivent au pouvoir, qu’aux moyens de répondre aux besoins de leur population. « Vous devez être en mesure de savoir ce qu’il y a de meilleur pour votre population, lui permettre d’être forte et autonome parce qu’un dirigeant est fort quand son peuple est fort », a expliqué l’artiste.

L’une des conséquences de la négligence des politiciens est le voyage risqué, de plusieurs Africains à travers la méditerranée et le désert, qui se traduit par des milliers de morts. Pour Akon, »toutes les richesses sont en Afrique. Je ne vois pas pourquoi vous devez risquer votre vie en traversant la mer alors que vous pouvez avoir plus en restant en Afrique ». Il a insisté que »nous devons changer la manière dont nous voyons les choses. Nous ne pouvons pas dire que l’Afrique a besoin d’aide. C’est l’Afrique qui aide plutôt le reste du monde ». Akon a invité les africains à se rendre compte de leur vraie valeur et de ce que représente l’Afrique pour les autres.

Le co-fondateur de Konvict Musik a par ailleurs appelé la diaspora à identifier les vrais besoins de l’Afrique et aider à investir et construire le contient. Parlant d’investissement. Akon a récemment annoncé son entrée dans le capitale de Musik bi, une plateforme digitale sénégalaise d’achat de musique en ligne. Depuis quelques années, il s’implique dans la production et la collaboration avec plusieurs artistes africains. Akon a déclaré que l’industrie musicale en Afrique est plus importante qu’aux Etats Unis. Le seul problème, selon lui, est que le système en Afrique n’est pas assez informatisé et est plus basé sur l’argent en espèces.

«La solution est de maintenant créer un système informatique stable qui permet d’évaluer cette industrie », a indiqué la star. Akon a aussi annoncé que Musik bi est le point de départ d’un plan, à long terme, de la promotion de la musique en Afrique de façon générale.