Le directeur technique de l'Aéroport International Blaise Diagne (Aibd), Alassane Ndiaye, dans les colonnes de L'Observateur, a fait savoir que tous les grands travaux de l'aéroport sont terminés et qu'il ne restait plus que quelques bâtiments de soutien administratifs.

«L’état d’exécution est à 99%. On peut dire que le travail est terminé et, d’ici aux jours qui restent (avant la date d’ouverture fixée au 7 décembre), l’aéroport sera livré», a-t-il clamé, non sans révéler qu’«AIBD est d’ores et déjà exploitable».