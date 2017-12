Alcaly Cissé a été condamné à Jeddah, en Arabie Saoudite, à 6 ans de prison ferme.

Le Sénégalais a été jugé et condamné en septembre dernier en Arabie Saoudite à 6 ans de prison. L’ex-député libéral, en détention depuis 5 ans en Arabie Saoudite, échappe ainsi à la peine de mort.

En outre, M. Cissé doit payer une amende 3, 200 milliards de F Cfa à la partie civile. Mais ce jugement ne satisfait pas son avocat, Me Abdoulaye Tine, qui compte interjeter appel.

A en croire la robe noire sur la Rfm, ce jugement n’obéit pas au droit international. Les nouveaux chefs d’accusation (le charlatanisme, entre autres) portés à son encontre violent le droit international.

Et c’est la cour d’appel de la Mecque qui hérite de ce dossier.

Pour rappel, accusé d’avoir escroqué Aly Azzouz, un citoyen saoudien, l’homme d’affaires sénégalais a été arrêté le 25 septembre 2008. Après 19 mois de détention au Maroc, il a été remis au Royaume d’Arabie Saoudite où il est détenu dans la prison central de Djiddah.

Les faits pour lesquels il a été emprisonné dans ce royaume ont déjà été rejetés par l’Etat du Sénégal. En effet, le plaignant avait déposé une plainte auprès de l’Etat du Sénégal, après jugement, et la justice avait blanchi Alcaly Cissé des faits qui lui sont reprochés.

En dernière analyse, note son avocat, nul ne peut être jugé deux fois pour les même faits…

