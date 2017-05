C’est une vielle bâtisse, nichée entre la RTS et le bulding communal. Présentement occupée par des familles, son état de vétusté attire l’attention de plus d’un. Toutefois, les occupants ne semblent pas, pour le moins, alertés par cette situation et continuent de vaquer à leurs occupations. Selon nos sources, ce bâtiment a toujours été habité et sa précarité dure au fil des années…

Xalima, la rédaction