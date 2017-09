Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Il s’agit d’une énième alerte. La baie de Hann, autrefois zone poissonneuse et prometteuse en matière de ressources halieutiques, subit les conséquences désastreuses de la pollution de toutes sortes, plus particulièrement celle des industries environnantes. Des Déchets visibles, un système d’assainissement défectueux, entre autres, la baie de Hann connaît des jours sombres au grand dam des populations qui alertent devant le silence de l’Etat et la latence des projets de récupération.