XALIMANEWS- Parmi les nombreux Sénégalais vivant aux Etats Unis, Moussa Niang se fait distinguer grâce à la “Foundation 221” par laquelle il mène sa barque dans la gestion de l’immigration, autant sur les risques que sur les réalisations. Dans un entretien avec Dakaractu, le jeune entrepreneur sonne l’alerte sur les conditions de séjour des Sénégalais au pays de l’oncle Sam.

D’après lui, le rapatriement de compatriotes ces derniers temps, a remué un grand nombre dans la communauté sénégalaise, basé aux Etats Unis. Selon lui, le chiffre augmente de plus en plus et cela est du, en grande partie, par la volonté de l’administration américaine d’expulser les sénégalais sans papiers. Sans plus ! Au moment où ces derniers, d’après ses témoignages, sont dans les meilleures dispositions pour rester.

“Ils sont très braves. On a de brillants ingénieurs, docteurs, enseignants, commerçants etc. dans la communauté sénégalaise aux Usa. C’est vrai que ce n’est pas facile d’être loin de son pays, mais ils sont très patriotes et ils respectent les lois du pays”, regrette t-il.

A l’heure, la question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si les Sénégalais ont -il encore des chances de rester aux Etats Unis après l’épisode Assane Diouf et le grand nombre de sénégalais récemment expulsés ?