XALIMANEWS – Les réseaux sociaux ont encore fait une victime.

Suite à la publication d’une photo caricaturée du président Macky Sall, une femme qui répond au nom d’Ouley Mane a été arrêtée par la brigade de recherches. Elle a été cueillie chez elle et son téléphone saisi.

Selon nos sources, la photo lui a été envoyée via un groupe WhatsApp et date de plus de 15 jours.