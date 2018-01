Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de l’international chilien Alexis Sanchez à Manchester United est désormais officiel. Henrik Mkhitaryan fait le chemin inverse et portera donc les couleurs d’Arsenal.

? Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018