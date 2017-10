Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Lors de la victoire du Sénégal sur le Cap Vert (2-0) comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la coupe du monde, l’attaquant Keita Baldé Diao s’est distingué par un comportement surprenant. Remplacé à la 79e minute par Opa Nguette, l’actuel sociétaire de l’As Monaco (Ligue 1 France) n’a pas apprécié. Et il l’a signifié à son sélectionneur qui lors de la publication de la liste ce mercredi déclare comprendre l’attitude du joueur.

« L’attitude de Diao peut se comprendre. C’est un joueur et il voulait jouer toute la rencontre. Mais, il doit se mettre dans la tête que c’est une équipe de 25 joueurs et chacun doit apporter sa partition. Nous devons l’aider et nous allons gérer ça en interne », a-t-il soutenu.