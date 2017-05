Tweet on Twitter

Le gardien de but de Los Angeles Galaxy (élite américaine), Clément Diop, sait qu’il doit se battre pour supporter la concurrence au sein de l’équipe nationale du Sénégal, a dit le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, dans un entretien avec l’APS.

“Il est très fier et heureux de sa sélection. Et je peux vous dire que c’est un bon joueur, qui a beaucoup de caractère. Et il est conscient de la concurrence” au sein de la sélection nationale, a répondu Cissé à une question sur son choix porté sur ce gardien inconnu au bataillon.

En équipe nationale, il y a Abdoulaye Diallo comme numéro 1 des gardiens. Ce joueur a été prêté à Rizespor (Turquie) par Rennes (France). Diallo, qui ne joue plus en club depuis mars, est présenté par Cissé comme “un joueur de caractère”.

“J’aime les joueurs qui ont du caractère, ce qui ne signifie pas être caractériel”, a précisé le sélectionneur national du Sénégal, soulignant avoir eu de “bons retours” sur la sélection du gardien de but évoluant en Major Soccer League, l’élite américaine.

Aliou Cissé confirme par ailleurs la blessure du gardien de but de Los Angeles Galaxy.

Il a tenu à signaler que Diop a déjà repris les entraînements et jouera ce week-end avec la réserve de son club.

Comme beaucoup de joueurs sélectionnés, ce footballeur devrait rejoindre la sélection nationale à partir de lundi, selon le sélectionneur national.

Aliou Cissé et ses collaborateurs se sont installés dans un hôtel pour accueillir les joueurs de l’équipe nationale dès samedi.

Le Sénégal jouera un match amical contre l’Ouganda, le 5 juin.

Le 10 juin, il va rencontrer la Guinée-Equatoriale pour les éliminatoires de la CAN 2019.

aps.sn