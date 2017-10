Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Apres le dernier galop effectué hier vendredi, en direction du match contre le Cap-Vert, le coach des « Lions » Aliou Cissé s’est prononcé sur l’importance de cette rencontre contre les Requins Bleus. Pour lui il ne fait aucun doute que ses joueurs n’ont pas envie de regarder le mondial à la télé. « Ils ont tous envie d’aller à cette coupe du monde là et l’étape Praia est important. Donc demain c’est un match important pour nous, c’est un match important pour cette génération, c’est un match important pour notre pays. Je n’ai pas besoin de rajouter plus de pressions que ça sur mes joueurs, ils savent ce qu’ils doivent faire et je peux vous garantir », a-t-il expliqué.