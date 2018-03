XALIMANEWS : En point de presse ce Mercredi au siège de la fédération, Aliou Cissé est revenue sur son tête à tête avec le Président Macky Sall. Une rencontre qui s’est tenue dans la plus grande discrétion.

« J’ai eu la chance de m’entretenir avec le Président qui d’ailleurs est le premier coach de l’équipe. Il est très heureux de cette seconde qualification à la plus grande messe du football mondial. Il a ainsi formulé des prières et compte nous accompagner durant toute cette compétition. Il a toujours été là depuis le début. Le fait qu’il ait mis un vol privé à notre disposition lors des qualifications nous a beaucoup aidés. »

Plus loin dans son entretien avec Macky Sall, Aliou Cissé a assuré que durant cette face à face, ils ont « parlé que de football ». Avant de souligner que le chef de l’Etat leur fait confiance et envie de voir cette équipe faire de très belles performances. « Et nous, on a cœur de représenter dignement notre pays en Russie », lance-t-il.

CHEIKH SARR