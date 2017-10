XALIMANEWS : Suite à la recommandation du chef de l’Etat à ses ministres sur l’établissement d’un dress-code lors des cérémonies officielles, Aliou Sow, président du Mouvement Patriote pour le Développement MPD/Liggey trouve qu’avec cette instruction le président de la République a montré qu’il se pose un réel probléme du choix des hommes. Il s’est exprimé sur sa page Facebook.

«Si on doit rappeler aux Ministres et assimiles les codes et normes vestimentaires qui vont avec leurs fonctions, il faut bien reconnaitre qu’il y’a un sérieux problème dans le choix des hommes. La connaissance du DRESS CODE qui sied aux fonctions et cérémonies officielles (public fonctions) relève d’une banale évidence a ce niveau de responsabilités et d’aspirations. Les défaillants en la matiere auraient du simplement être confies aux discrets et compétents services du Protocole d’Etat pour les briefer loin des longues oreilles. Donc, le travail pourra attendre la commande et la livraison de costumes sombres et grands boubous blancs. Pour les tenues traditionnelles mome, la couleur est précisée, mais nous aimerions connaitre les types de couture exiges. Maname, deux pièces wola trois? Courtes manches ou longues? Avec broderie ou sans? Eh oui, la nouvelle orientation du gouvernement porte sur le SOLOU. Felicitations alors.

Signe Aliou SOW, porteur de costumes de couleur blanche», lit –on sur la page Facebook de l’ancien ministre.