XALIMANEWS : En raison de sa prétendue visite qu’il aurait rendu à son camarade socialiste détenu à la prison de Rebeuss depuis le 7 mars 2017, l’édile de Dakar plateau a préféré maintenir le flou. ‘’Je vous laisse creuser ces affirmations (…) J’ai été à Rebeuss pour des dons. Avant j’étais à la prison du Cap Manuel et s’il y était détenu, on dira la même chose’’, a-t-il rétorqué aux journalistes. Toutefois, il a précisé que Khalifa n’est pas son ennemi et il ne le sera jamais, rapporte une source.

Car, dit-il, ‘’je ne suis pas entré en politique pour me faire des ennemis. On peut ne pas partager des positions et je suis assez mature pour assumer les miennes. Je reconnais ça aux autres, mais je n’en ferais pas un ennemi’’. Par ailleurs, en tant que secrétaire général de la première coordination, Alioune Ndoye a affiché son ambition de diriger le département de Dakar.

“Nous allons vers des renouvellements et nous ne pouvons prétendre des responsabilités ailleurs que dans ce département et nous nous estimons légitimes pour prétendre à toutes responsabilités, mais cela ne peut avoir de valeur que s’il y a l’assentiment des militants”, soutient l’édile.