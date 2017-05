Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr a rejeté, vendredi à Sédhiou, “toute éventualité” d’augmentation du prix du pain, rappelant la volonté de l’Etat de soutenir les consommateurs “notamment en cette veille de ramadan”. “Il n’y a aucune raison qu’il y ait une augmentation sur le prix du pain fixé en 2012. Le sac de 50 kg de farine qui coûtait alors 22 500 frs CFA est aujourd’hui cédé à 17. 200 frs CFA, donc il faut que les gens disent la vérité aux sénégalais et sénégalaises” a fait remarquer le ministre du Commerce. Et Alioune Sarr d’ajouter que “le prix de la farine n’a jamais atteint un niveau aussi bas au Sénégal”. “Dans le secteur de la boulangerie ce sont la farine, l’électricité et le gasoil qui sont les intrants les plus chers”, a dit M. Sarr. Il a informé que le gasoil a connu une baisse de 90 frs CFA et l’électricité, de 10%. “En 2014 lorsque la baguette de pain est passée de 175 frs CFA et 150 frs CFA, le prix du sac de 50 kg de farine était homologué à 18.000 frs CFA” a rappelé Alioune Sarr qui présidait une rencontre sur la caravane des petites et moyennes entreprises (PME). Par conséquent, a-t-il fait remarquer, “le gouvernement n’acceptera pas qu’il y ait une concurrence sauvage dans le secteur qui entraînerait des augmentations sur les prix”. “L’Etat va sécuriser le secteur et j’ai prévu de faire une large concertation avec la filière boulangerie en juin. Je compte rencontrer la fédération en début de semaine” a dit M. Sarr.

aps.sn