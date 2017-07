2000 et 2012 ont consacré deux alternances au Sénégal sans que cela n’ait apporté les véritables changements qualificatifs attendus par la vaste majorité des Sénégalais. Nous sommes le 25e pays le plus pauvre du monde, nos enfants mendient dans les rues de nos villes qui sont sales, sont sous-alimentés et mal nourris dans nos campagnes qui manquent de tout; notre jeunesse est au chômage et tente l’immigration suicidaire; notre économie est toujours extravertie et dominée par des intérêts étrangers; il y a un divorce réel entre nos hommes politiques et la population qui les perçoivent comme incompétents et malhonnêtes. Il n’y a pas un seul secteur d’activités qui donne satisfaction dans ce pays. Seuls les politiciens professionnels tirent leur épingle d’un véritable jeu de dupes (eux sont tous millionnaires et milliardaires) et servent au peuple calmants, tranquilisants, hypnotiques et somnifères.

Ces deux alternances ont largement déçu du fait de cette classe politique qui a plus pensé et agi en prédation et enrichissement personnel. Elle n’a rien fait pour transformer le système hérité de la colonisation basé sur la domination, l’exploitation et l’asservissement du peuple. Les mêmes méthodes, les mêmes structures demeurent. Bref, il y a eu alternances mais jamais alternative.

Cette même classe politique qui se renouvelle (l’opposition d’aujourd’hui était au pouvoir et vice versa) veut que cela perdure en demandant les voix des Sénégalais demain dimanche 30 juillet 2017 lors des élections législatives qui doivent renouveler la pire Assemblée nationale de toute l’Histoire du monde (zéro proposition de loi, zéro commission d’enquête en cinq ans, scandales multiples).

Les Sénégalais doivent impérativement dire niet et voter pour sanctionner tous ces politiciens qui ont travaillé à s’enrichir avec les deniers publics et non à enrichir le peuple plongé dans la misère et la honte. Nos dirigeants sont très éloignés des trois seules choses qui peuvent assurer le développement : le savoir, le travail et le bon comportement.

Votons massivement pour les indépendants de DEFAR SENEGAL ce 30 juillet pour nous débarrasser de la politique politicienne et de ses adeptes incompétents et malhonnêtes.

Mamadou Sy Tounkara