XALIMANEWS – Suite à la sortie du maire des Parcelles assainies sur les interventions opérées par la tête de liste départementale de Benno sur son territoire communal sans en informer les autorités municipales, Amadou Ba brise le silence. Selon lui, c’est le gouvernement qui a lancé un programme de réfection et de construction d’écoles.

“Je ne fais pas de la politique politicienne. Il faut respecter les procédures. Il y a une réunion entre la sous-préfecture, le maire et l’Agetip, je ne peux pas m’appesantir sur ce qu’ils vont dire. Mais, l’important, c’est qu’in fine ces constructions soient faites, que cela serve aux populations. Ce que je peux affirmer aujourd’hui, c’est que les ressources sont disponibles, les marchés sont signés et les travaux seront exécutés. Maintenant, il faut respecter les prérogatives des uns et des autres. Moi, je suis partisan de l’État de droit. Il faut donc que l’Agetip puisse parler au maire et aux autorités administratives. Je ne pense pas que le maire puisse s’opposer à la construction de salles de class. Je n’ai pas lancé les travaux. C’est l’Agetip qui l’a fait. Je n’ai fait qu’aider. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, je ne dis pas que je condamne l’attitude du maire. Et je n’ai pas de prérogatives de construire des écoles. Donc même dans l’adversité, il faut être objectif. Est-ce que quelqu’un doit prendre le risque de dire qu’on ne va pas construire d’école parce qu’on est en campagne électorale ? C’est sa responsabilité. Ce qui est important, c’est que le gouvernement va soutenir les populations de la banlieue et les moyens sont dégagés”, a expliqué, l’argentier de l’Etat.