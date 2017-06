XALIMANEWS – Le ministre des finances et tête de liste départementale à Dakar, ne veut pas faire cavalier seule. En effet, en marge d’une rencontre à Dakar, il a lancé un message de rassemblement aux responsables politiques de BBY, assurant ne pas croire en ces histoires de tête de liste.

« Je ne crois pas en ces histoires de tête de liste ou pas. Ça m’étonne quand on en parle sans arrêt. Vous savez, tête de liste ou pas, si on gagne ou on perd, on le fera tous ensemble. C’est une liste majoritaire alors la position importe peu. Il faut travailler en équipe et nous le faisons. Alors il faut qu’on arrête avec ces histoires de tête de liste et de travailler à la base pour gagner les échéances électorales. Moi, je suis plus préoccupé par le travail à la base pour mobiliser et massifier que de rester là à parler de tête de liste. Les militants sont autant importants que les investis parce que nous ne pouvons rien faire sans vous. Alors il faut travailler à resserrer les rangs et faire gagner notre coalition », a-t-il laissé entendre.

Revenant sur sa relation avec Abdoulaye Diouf Sarr, l’argentier de l’Etat s’exprime en ces termes : « Abdoulaye Diouf Sarr et moi, nous formons une équipe et nous travaillons de concert. J’entends dire beaucoup de choses sur nous, mais je peux vous assurer que la plupart de ce qu’on dit, c’est faux. Lui et moi travaillons main dans la main. On travaille dans le même Gouvernement et on se connaissait avant tout ça. Ce que je fais dans le Gouvernement, je ne peux pas le réussir sans lui et vice-versa”, a assuré le ministre des Finances et tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakaar à Dakar.