Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, est devenu en ces temps qui courent, l’homme le plus médiatisé du Sénégal. Désigné comme parrain du combat devant opposer Modou Lô à Lac de Guiers 2, le ministre des finances est de plus en plus courtisé par les sénégalais surtout en cette veille de campagne pour les élections législatives du 30 juillet 2017. Comme quoi, les sénégalais ne sont mus que par leurs propres intérêts surtout avec cette suspicion de campagne électorale où l’argent risque de couler à flot avec le patron des finances de la République.