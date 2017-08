Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Pour sa première sortie médiatique après les résultats qui donne victorieuse la liste qu’il dirigeait, Amadou Ba s’est contenté d’une déclaration. Il estime que cette victoire est « une adhésion des Dakarois aux projets » du chef de l’Etat et appelle à l’union des cœurs ».

Entre la fonction de ministre de l’Economie, des finances et du plan et le titre du nouveau député, Amadou Ba a fait son choix quelques heures après la proclamation des résultats par la Commission départementale de recensement des votes. La tête de liste de Benno Bokk Yaakaar à Dakar opte pour le second titre, du moins, c’est ainsi qu’il a voulu que le Dr Malick Diop de l’Afp l’appelle hier au siège de BBY où il faisait une déclaration.

En compagnie d’Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l’Economie voit dans la victoire de sa coalition dans le département de Dakar, une « adhésion des dakarois aux differentes politiques de développement économique et social initiées par le Président de la République Macky Sall et conduites avec une grande efficacité par le Premier ministre (…) »

Amadou Ba a en effet exprimé sa «grande fierté » de gagner Dakar avant de poursuivre : « Nous les investis de BBY avons pleine conscience des nouvelles responsabilités que les citoyens de Dakar viennent de nous confier et pour lesquelles les nouveaux députés que nous sommes assumerons avec le plus grand dévouement et une totale abnégation ».