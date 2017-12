XALIMANEWS : Lors de la cérémonie solennelle de Clôture du Programme « Educating for Peace », Tulinabo Salama Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal a loué « les efforts de l’Institut Timbuktu dans la promotion des valeurs de paix »

Dans son allocution devant les jeunes étudiants sénégalais et les représentants de toutes les confréries religieuses du pays en plus du clergé, le diplomate américain est revenu sur l’action de l’Institut que dirige Dr. Bakary Sambe : « A travers l’organisation de nombreux évènements, dont celui d’aujourd’hui, l’Institut Timbuktu et l’Initiative Educating for Peace ont renforcé la notion selon laquelle l’Islam est une religion de paix ».

Soulignant la démarche novatrice de ce think tank africain, basé à Dakar, l’Ambassadeur des Etats-Unis est revenu sur l’importance du dialogue.

« En mettant l’accent sur le dialogue et l’interaction, une nouvelle génération va comprendre la valeur de l’échange – échange d’idées, de croyances et de pensées. En tant que société, nous devenons plus forts lorsque nous autorisons plusieurs voix », rappelle t-il

Poursuivant dans le même sens il rappelle en citant le Président Kennedy : « l’un des présidents des États-Unis que je préfère, John F. Kennedy, a dit un jour: « Il nous appartient à tous d’encourager un esprit de tolérance, non seulement de la part du gouvernement, mais également entre les groupes au sein de la communauté».

Tulinabo S. Mushingi saluant cette initiative qui a été réalisée grâce à l’appui de l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar conclut par une analyse de l’action de Timbuktu Institute à travers ce programme : « Je trouve que c’est une description pertinente de l’Initiative Educating for Peace – il ne s’agit pas de changer l’opinion de quelqu’un, mais plutôt de comprendre la perspective d’autrui. Que ce soit à travers une vidéo sur You Tube, une marche avec des inconnus à Kaolack, un jeu avec un ou une camarade de classe à Mbour, ou un débat avec des étudiants qui ont des points de vue différents à Saint-Louis, Educating for Peace a donné aux jeunes du Sénégal une alternative à l’idéologie extrémiste et au discours de haine ».

Il a aussi tenu à adresser ses félicitations au Directeur de l’Institut et à ses collaborateurs en ces termes : « Aussi, je voudrais vous remercier, Dr Sambe, ainsi que vos nombreux collaborateurs et les élèves et étudiants eux-mêmes, qui ont été un élément clef de la réussite d’Educating for Peace ».