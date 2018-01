Performant avec Liverpool, l’attaquant sénégalais Sadio Mané tarde encore a confirmé en sélection. Au point que ses performances avec l’équipe du Sénégal sont parfois décriées par des spécialistes du secteur. Mondialiste en 2002, Amdy Faye croit situer le problème. Dans une interview accordé au quotidien sportif Stades, l’ex international pense que le 4-4-2 semble défavorable au natif de Bambaly, « heureux de voir que Aliou Cissé a changé de système. Le 4-3-3 est deux fois mieux que le 4-4-2 qu’on jouait avant. Ce système empêchait notre meilleur joueur Sadio Mané de s’épanouir.

Ce qui faisait qu’on le sortait toutes les 20 minutes. Et beaucoup ne comprenait pas le pourquoi de ces contre performances en sélection. A Liverpool il a la possibilité de recevoir la balle et d’avoir 4 ou 5 soutiens. Alors qu’en sélection, on lui donne la balle et on lui dit débrouille toi. Il a talent, mais il ne peut pas tout faire dans ce genre de système. »

