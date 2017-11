XALIMANEWS : C’est en sang que Kara Mbodj a terminé la rencontre au Parc des Princes et le défenseur sénégalais, comme à son habitude, n’a évité aucun sujet à la sortie des vestiaires.

Le Sporting d’Anderlecht a pris deux claques contre le PSG, un aller et un retour. Mais contrairement à l’aller, ou les Anderlechtois avaient montré de bonnes choses, la rencontre de ce mardi ressemblait plutôt une exécution. En effet, jamais les Anderlechtois ne se sont réveillés, ne se sont rebiffés. La preuve, c’est que l’arbitre n’a sorti aucun carton jaune.

“Je pense qu’on a trop respecté les joueurs du PSG”, nous confie Kara après la rencontre et on ne peut lui donner tort. Les duels n’ont pas été gagnés, les deuxièmes ballons étaient parisiens et les hommes d’Emery n’ont jamais semblé devoir accélérer. “Nous les avons laissé jouer, et cela n’a rien à voir avec la tactique. Le coach avait son idée, il a essayé quelque chose. C’est un problème de mentalité”.

Et question mentalité, Kara sait de quoi il parle. Furieux d’avoir perdu de la sorte, Kara est reparti avec son maillot: “Je n’ai demandé le maillot de personne. Je m’en fous du statut des joueurs du PSG. Je suis venu pour jouer mon match”.