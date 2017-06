XALIMANEWS- Une pétition lancée par une poignée de responsables musulmans britanniques, condamnant les attentats de Manchester et de Londres et demandant aux imams de refuser aux terroristes les funérailles musulmanes, a recueilli plus de 130 signatures.

Les dirigeants religieux vivant sur le sol britannique ont déclaré qu’ils n’effectueraient pas la prière funéraire pour les terroristes qui ont tué sept personnes et ont blessé près de 50, au cours d’une attaque sur le pont de Londres.

Ils ont refusé de l’accomplir pour les djihadistes Khuram Butt, Rachid Redouane et Youssef Zagba, traitant leurs actions d’«indéfendables».

Dans une déclaration publiée sur le site Web du Conseil musulman des Britanniques, les leaders religieux ont déclaré que les actes des terroristes étaient «complètement en contradiction avec les enseignements véhiculés par l’islam».

Le président de la Mosquée de l’Est de Londres et le Centre musulman de Londres, Muhammad Habibur-Rahman, ont également exhorté les gens à rejeter la division et les préjugés et à signaler à la fois l’extrémisme et l’islamophobie. Ils ont déclaré qu’ils continueront à lutter contre le «récit tordu» des terroristes Et leur perversion » de la religion.

« Une fois de plus, nous nous réunissons, nous sommes unis contre ceux qui tentent de nous diviser », ont-ils ajouté.

« Le meurtre de sang-froid d’innocents à Londres samedi soir ne réussira pas à nous distraire.

« J’ai un message clair à ceux qui pratiquent le terrorisme: vous êtes contre l’enseignement essentiel de l’islam et de notre Prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Nous nous séparons de vous et de votre corruption de la religion de l’islam. Le terrorisme n’a pas de foi », déclarent-ils.