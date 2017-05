Xalimanews- «24: Legacy» est la nouvelle adaptation de la célèbre série «24h Chrono» dans laquelle Jack Bauer tient en haleine les adeptes de films policiers américains. Dans les nouveaux rebondissements de la série à succès, version «Terrorism act», figure en bonne place le nom d’Anna Diop. La sénégalaise d’origine y tient le premier rôle féminin, partenaire, aux côtés de l’homme qui adapte le géant personnage de Jack Bauer. Dans une interview avec Variety.com, elle apprécie cette nouvelle aventure des plus futées dans sa jeune carrière d’actrice et le rôle qu’elle y a tenu.

«C’est une femme forte, et sa force est testée de plusieurs façons : physiquement, mentalement, émotionnellement. J’ai donné du répondant à tous ces niveaux», explique-t-elle, dévoilant, ainsi, plusieurs facettes de sa personnalité. Une des plus charismatiques qui la projette, ainsi, dans le milieu du cinéma américain.

Née au Sénégal, Anna Diop a immigré aux États-Unis à l’âge de 6 ans avec sa mère. Très tôt attirée par le 4ème art, elle a perfectionné son anglais en deux mois en regardant le film «Three’s Company». À 16 ans, elle déménage à New York pour poursuivre son rêve d’être actrice. Elle se perfectionne, dès lors, en travaillant sur des campagnes pour des entreprises telles que Nike et Verizon. Plus tard, elle décroche son premier rôle dans «Everybody Hates Chris» et apparaît actuellement dans «Quantico» d’ABC et la série OWN «Greenleaf». Ensuite, Fox’s “24: Legacy” lui propose un rôle qui l’a marquée et a, semble-t-il, véritablement changé sa vie. Motivée par la thématique, elle est encore convaincue que cette nouvelle version est plus puissante.

«Dans la première adaptation, le personnage principal est Jack Bauer qui est devenu le héros de l’Amérique pour plusieurs raisons. Mais “Legacy” a un héros complètement nouveau. Il est un jeune homme noir, avec une femme noire et se met dans la peau d’un descendant d’américains noirs aux Etats-Unis ; c’est l’autre aspect intéressant dans la série», souligne-t-elle en allant encore expliquer un certain impact en rapport avec l’actualité du terrorisme mondial.

«Tout au long de la série, vous voyez des gens qui ne regardent pas ou ne parlent pas comme des terroristes; Ce sont des gens qui vivent normalement et habitent parmi nous, mais qui le font. Le film touche donc la réalité, disons ce que nous vivons», analyse-t-elle encore.

En d’autres lieux, cette nouvelle icône des séries américaines, réside actuellement à Los Angeles, est une passionnée de vie et se plait beaucoup dans le social. Défenseur de l’éducation des enfants, Anna Diop travaille avec l’Institut américain pour la prévention de la cécité (AIPB), aidant dans la mise en place d’une bibliothèque avec une technologie d’assistance informatique pour les enfants aveugles à l’école St. Oda à Masengo, au Kenya. Elle est également membre du conseil d’administration de Hippo Life, une organisation travaillant avec des écoles de centre-ville à Los Angeles pour partager les histoires d’enfants à travers les arts.