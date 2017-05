Vingt quatre ans après, jour pour jour, la mort de l’ancien vice-président du Conseil Constitutionnel Me Babacar Séye continue de susciter toujours l’indignation. En effet, après l’arrestation, le jugement et la condamnation des coupables, le régime de Maître Abdoulaye Wade a amnistié les trois assassins avec la loi du défunt député Ezzan stipulant l’amnistie de tous les crimes politiques sur la période allant de 1993 à 2004 et votée par l’Assemblée Nationale.

Ce jour de commémoration est encore une fois une occasion pour saisir la justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup de salives. aujourd’hui et plus que jamais, ses enfants réclament justice.

Abdourahmane Diallo, correspondant de Xalima